Memleket Partisi yönetimindeki istifa dalgasının ardından olağanüstü kurultay kararı

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Memleket Partisi'nde altı üst düzey ismin istifasının ardından olağanüstü kurultay kararı alındı. İstifa eden parti yönetimindeki altı isim şöyle:

Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Genel Sekreter Prof. De. Hakkı Akalın, Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üyesi ve Kurucu Üye Meryem Şengül Kala, MYK Üyesi ve Parti Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Parti Meclisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

İNCE'DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

İstifa dalgasının ardından Muharrem İnce, Twitter'dan yayınladığı mesajla olağanüstü kurultaya gideceklerini açıkladı.

İnce'nin Twitter paylaşımı şöyle:

17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız.