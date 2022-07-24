Memleket Partisi kurultay yaptı: Birileri bizi sattı

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Muharrem İnce’nin genel başkanlığında bir yıl önce kurulan Memleket Partisi, üst yönetimindeki istifalar nedeniyle dün olağanüstü kurultay yaptı. Prof. Dr. Gaye Usluer ile Genel Sekreter Prof. Dr. Hakkı Akalın ve Genel Başkan Ufuk Akgün’ün de aralarında bulunduğu yöneticilerin istifalarıyla Memleket Partisi’nin 60 kişilik Parti Meclisi 43 üyeye düşmüştü. İnce’nin, “kuruluş sancılarını gidermek” gerekçesiyle açıkladığı ilk olağanüstü kurultay, dün Ankara’da bir otelin salonunda gerçekleştirildi. Salona eşi Ülkü İnce ile gelen Muharrem İnce, partisinin en genç üyesine mavi renkli kravatını armağan etti.

KILIÇDAROĞLU RANDEVU VERMEDİ

Kurultayda bazı tüzük değişiklikleri de onaylandı. “Çarşaf liste” şartı kaldırılarak, blok liste uygulamasına olanak sağlandı. Partideki “genel başkan vekilliği” makamı da kaldırıldı. Konuşmasında iktidarın yanı sıra muhalefeti de eleştiren İnce şunları söyledi: “Beraber yola çıktık. ‘Dağ başını duman almış’ dedik, ‘Yürüyelim arkadaşlar’ dedik. Birileri bizi sattı, onun için buradayız. Bu kadar basit. Ne karşılığında sattıklarını zaman gösterecek.

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Memleket Partisi’nin gıda güvenliği, tarım ile ilgili hazırladığı bir raporu var. Tüm partilerden randevu talep ettik. Pek çok siyasi parti genel başkanı randevu verdi. Bir sürü gereksiz adam, ‘Bahçeli’ye neden gittin’ diye eleştirdi. Sen Bahçeli’ye gittiğimi eleştireceğine, Kılıçdaroğlu ile Akşener’in neden randevu vermediğini eleştirsene. Bize operasyon çekmek istediler. Çünkü bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Millet İttifakı. Biz ‘üçüncü yoluz’ deyince, ‘Ya tıpış tıpış oy verilecek bir aday bulursak bu Muharrem İnce çıkıntılık yapar iyisi mi bunun partisini çökertelim. Birilerine sözler verelim, bir operasyon çekelim!’ Ama Allah’a şükür örgütler dimdik ayakta.”