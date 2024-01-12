Meleknur’un katili yakalandı

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İSTANBUL Fatih’te bundan 5 yıl önce adı bir cinayete karışarak tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan Ercan Şahin (32), yılbaşı gecesi kız arkadaşı Nisa A. (17) ve yanındaki Meleknur Özgener (17) ile eğlenmek için buluştu. Ercan Şahin, araba içinde oturdukları sırada elindeki silahını kız arkadaşı Nisa ve yanındaki Meleknur’a doğrultup “Seni mi vurayım, yoksa seni mi?” diyerek silahıyla oynamaya başladı. Demir, silahın patlaması sonucu Özgener’i kafasından vurdu. Şahin, olayın ardından ağır yaralanan Özgener’i yakınlardaki bir hastaneye bırakıp kaçtı. Meleknur Özgener ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, cinayetin işlendiği aracı Fatih’te terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri, 48 suç kaydı bulunan Ercan Şahin’i Eyüpsultan’da saklandığı yerde pazartesi günü operasyon düzenleyerek yakaladı. Şahin, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı

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6 KİŞİYE UMUT OLDU

Özgener’in ailesi kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Özgener’in organları 6 kişiye can oldu. İçlerinden biri ise yaklaşık 2 saat içerisinde organ nakli yapılması gereken hastaydı. Meleknur Özgener’in babası Bülent Özgener, “Adalet yerini buldu. İnşallah içeriden çıkamaz. Melek vefat ettikten sonra doktor organ bağışı teklifinde bulundu. Bir kızımı kaybettim ama 6 evladım daha oldu” dedi.