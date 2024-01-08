Meleknur yaşam savaşını kaybetti

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Buluşma sırasında Nisa’nın yakın arkadaşı Meleknur Özgener (17) de yanındaydı. Nisa A., Meleknur’u “Hadi biraz gezelim” diyerek dışarı çıkarmış ve Ercan Demir ile buluşmuştu. Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan Demir, yanındaki silahı çıkararak Meleknur ve Nisa’ya doğrultup, “Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?” dedi. O sırada Ercan Demir, tetiğe basarak arka koltukta oturan Meleknur Özgener’i başından vurarak ağır yaraladı. Ardından korkuya kapılan Ercan Demir, Meleknur Özgener’i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.

KATİLİ HÂLÂ BULUNAMADI

Polisin Ercan Demir’i yakalama çalışması sürerken Meleknur Özgener, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meleknur Özgener için Fatih Camisi’nde ikindi namasının ardından cenaze töreni düzenlendi. Meleknur Özgener, acılısı ailesi ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından Edirnekapı Bayrampaşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan Meleknur Özgener’in babası Bülent Özgener, kızının organlarının 6 kişiye bağışlandığını söyledi.