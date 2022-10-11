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Meksika’dan Ambarlı Limanı’na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltında

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#İstanbul#Meksika#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 10:48

İstanbul'da narkotik polisi, Meksika’dan Türkiye’ye kumaş getiren gemiyle uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şüphelileri 2 aylık takibin ardından Ambarlı Limanı’nda yakaladı. Kumaş içerisinde gizlenmiş 1.5 ton marihuana ele geçiren polis, 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi. Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.

Meksika’dan Ambarlı Limanı’na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltında
2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceğini belirledi. Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.

Meksika’dan Ambarlı Limanı’na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltında

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Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi. Polis H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Şüphelilerin Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.

Meksika’dan Ambarlı Limanı’na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltında

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Emniyet Narkotik Şube ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüklerince, 2 aylık takibin ardından Meksika’dan Ambarlı Limanına sevk edilen konteynırda; 1 ton 580 kilo marihuana ele geçirildi, 5 kişi gözaltında. Operasyonda emeği geçen tüm ekiplere tebrikler" ifadelerini kullandı.

Meksika’dan Ambarlı Limanı’na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltında

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#İstanbul#Meksika#Uyuşturucu

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