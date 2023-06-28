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Meis-Kaş arasında bir ilk... Gökhan’dan muhteşem kulaçlar

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#Meis#Kaş#Gökhan Kotan
Meis-Kaş arasında bir ilk... Gökhan’dan muhteşem kulaçlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:00

Down sendromlu Gökhan Kotan, dünyada bir ilki gerçekleştirerek açık suda 7 kilometre yüzdü, Meis’ten Kaş’a 3 saat 44 dakika 30 saniyelik derece yaptı.

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17'nci kez "Barış ve Dostluk" sloganıyla düzenlenen yüzme yarışması için binlerce deniz tutkunu Kaş'a geldi. Dünyanın dört bir yanından yüzücüler, Akdeniz'in masmavi denizinde kulaç attı. Uluslararası sporcuları Türkiye'de buluşturan yarışta 193 sporcu akıntıya karşı mücadele ederek, Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın noktası Megisti/Meis Adası'ndan Kaş'a yüzdü. Down sendromlu özel sporcu 33 yaşındaki Gökhan Kotan ise dünyada ilk kez 7 kilometrelik parkuru yüzerek bir ilki gerçekleştirdi.

İLKLERİN YÜZÜCÜSÜ

Emre Deliveli'nin eşlik ettiği Kotan, 3 saat 44 dakika 30 saniyelik derece elde etti. 2012 yılından bu yana yüzme sporu yapan, bu zamana kadar yarıştığı en uzun parkurun 6.5K olduğunu söyleyen Gökhan, “Herkes yüzsün, şampiyon olsun” dedi. Hep ilkleri başardığını, kendi hayatını konu alan kitap yazdığını da anlatan genç yüzücü, aynı zamanda Down sendromlu olarak 5K yüzen ilk sporcu. Ankaralı olduğu için koluna 006 rakamı yazılan Gökhan, izin vermesi nedeniyle yarışın direktörü Polat Dede'ye teşekkür etti.

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Meis-Kaş arasında bir ilk... Gökhan’dan muhteşem kulaçlar

HEDEFİ 2024 YAZ OLİMPİYATI

-İtalya’da açık su yüzme yarışına katılacak olan Gökhan Kotan, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda derece elde etmek istediğini söyledi.

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#Meis#Kaş#Gökhan Kotan

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