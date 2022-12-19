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Mehmetçik'ten eksi 25'te vatan nöbeti

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#Mehmetçik#Nöbet#Milli Savunma Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 12:05

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar yaşanırken, Mehmetçiğin sınır hattı ve ötesinde görev yaptığı üs bölgelerinin tamamına yakını kar altında kalmaya başladı. Hafta sonu en düşük sıcaklık eksi 25 ile Binbir Kapı Üs Bölgesi'nde ölçülürken, üs bölgelerinin çoğunda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

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Meteorolojik verilere göre, yurt genelinde hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oldu. Kayak merkezlerinde dahi sezonun açılması için kar yağışı beklenirken, Mehmetçiğin zorlu arazinin yanı sıra soğuk hava ve karla mücadelesi bir aydır devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 312'sinde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Mehmetçikten eksi 25te vatan nöbeti

Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde ise kar kalınlığı bir metreye yaklaştı. Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altına inerken en soğuk gece eksi 25 ile İkiyaka Dağları'ndaki Binbir Kapı Üs Bölgesi'nde yaşandı.

Mehmetçikten eksi 25te vatan nöbeti

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Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı.

Mehmetçikten eksi 25te vatan nöbeti

Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

Mehmetçikten eksi 25te vatan nöbeti

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#Mehmetçik#Nöbet#Milli Savunma Bakanlığı

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