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Mehmetçik’in silah arkadaşı Yıkı suçluyu gözünden tanıyor

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#Yıkı#Terör#Erzurum İl Jandarma Komutanlığı
Mehmetçik’in silah arkadaşı Yıkı suçluyu gözünden tanıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan erzak tespit, narkotik, operasyon, iz takip, kadavra, bomba ve mayın arama-kurtarma köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Terör operasyonlarında yer alan Belçika Malinois ırkı Yıkı, kırsalda teröristlerin izini sürüp yerini tespit ediyor. Jandarma Uzman Çavuş Eğitim ve Kullanıcısı Burhan Akaydın Belçika Malinois ırkı olan Yıkı’nın operasyon köpeği olduğunu ve kırsalda teröristlere göz açtırmadığını söyleyerek, şunları ifade etti:

“Temel operasyon köpek eğitimin hedefi, köpek rehine kurtarma operasyonlarında mukavemet eden veya kaçan şüpheli şahıslar ile terör olayları kapsamında her türlü arazi mağara ve sığınaklarda saklanan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, şüphelilerin üst araması ve gözaltına alma işlemlerine refakat etmek. Kritik bina ve tesislerle cezaevlerinin çevre emniyetini sağlamak, asayiş görevlerinde caydırıcı güç olmak, spor müsabakaları, cezaevi isyanları ve toplumsal olaylarda orantılılık ilkesi kapsamında maddi güç unsuru olarak müdahale edecek operasyon köpeği olarak yetiştirildi.” 

 

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#Yıkı#Terör#Erzurum İl Jandarma Komutanlığı

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