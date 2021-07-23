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Gündem
ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 23.07.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor

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Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım bölgesinde Mehmetçiğin tüm zorluklara rağmen operasyonlara kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabında, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım operasyonuna katılan Mehmetçiğin fotoğrafları paylaşıldı. 'Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesinde tüm zorluklara rağmen asil milletinden aldığı sevgi ve güçle operasyonlara kararlılıkla devam ediyor' notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüğü görüldü.

Paylaşımda ayrıca, "Güç aldık birbirimizden, Aştık nice zorlukları, El ele, yürek yüreğe, Dalgalandırdık Al Bayrağı" ifadelerine yer verildi.

Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor

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