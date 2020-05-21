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Haber Giriş: 21.05.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Mehmetçik kurt yavrularını elleriyle besledi!

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Mehmetçik kurt yavrularını elleriyle besledi!
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Iğdır'da jandarma personeli, dağlık alanda devriye gezerken bulduğu kurt yavrularına sahip çıkıp onları elleriyle besledi.

Karaçomak köyü yakınlarındaki Zor Dağları'nda devriye görevi yürüten Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekibi, anneleri olmayan 7 kurt yavrusuna rastladı.

Askerler, uzun süredir aç oldukları ve halsiz düştükleri belirlenen yavruları alıp elleriyle yemek verdi.

Mehmetçik kurt yavrularını elleriyle besledi

Jandarma ekibi, daha sonra karakola götürdükleri yavruların bakımlarını yaptı.

Mehmetçik kurt yavrularını elleriyle besledi

Kurt yavrularının annesinin geri dönme ihtimaline karşı bölgeyi iki gün boyunca gözetleyen jandarma, anne kurt dönmeyince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne bildirdi.

Mehmetçik kurt yavrularını elleriyle besledi

Karakola gelen DKMP ekibi, kurt yavrularını alıp Kars Kafkas Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.

Mehmetçik kurt yavrularını elleriyle besledi

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