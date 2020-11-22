‘Mehmetçik en kısa sürede Azerbaycan’da’

Bakan Akar, TBMM’de kabul edilen Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkereyle ilgili “Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması konusunda yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapıyoruz. Azerbaycan’la ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan’daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır” dedi.

‘ÖZ TOPRAKLARINI KURTARDI’

Bazı Batılı siyasetçilerin “Azerbaycan ordusu Karabağ’ı yaktı, yıktı” söylemlerine de tepki gösteren Akar, “Azerbaycan ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı. Yaptığı şeyin aslı ve esası, 30 yıldan beri işgal altındaki öz topraklarının kurtarılmasından ibarettir” diye konuştu.

Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’ni (TUSAŞ) ziyaret etti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, projelere ilişkin bilgi aldı.