‘Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmayız’

İki ülke arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı. İmza töreni sonrasında Afganistan’daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Havalimanı’nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorular üzerine Akar şu bilgiler verdi:

‘HAVAALANININ ÇALIŞMASI LAZIM’

“Kabil’deki havaalanına ilişkin görüşlerimizi, niyetimizi başından beri ifade ettik. NATO başta olmak üzere ABD’liler ve diğer ülkelerle, bölgede ve bölge dışında gerekli koordinasyonları sürdürmekteyiz. Amacımız tüm Afganistan için önemli olduğuna inandığımız Hamid Karzai Havaalanı’nın herhangi bir aksamaya uğramadan çalışması ve tüm Afganistan’a hizmet etmesi. Şartlar sağlandığı takdirde yaptığımız çalışmaları sürdürmeyi değerlendirdiğimizi ifade ettik.

Vatandaşlarımızın tahliyesi başlamış durumda. Havaalanının kullanılmasında herhangi bir sıkıntı yok. Yapılacak temaslarla bu konu ve durumumuz daha da netleşecek ve ona göre nihai kararımızı vereceğiz.

DURUM DEĞİŞEBİLİR

Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı olmadı ancak durum her an değişebilir, buna karşı da biz hazırlıklıyız. Bu manada orada Mehmetçik verilen görevleri başarıyla sürdürdü, sürdürüyor. Bizim için en önemli şey Mehmetçiğin güvenliği. Hiçbir şekilde Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olmaz, olamaz. Herhangi bir farklı gelişme olması durumunda da gerekli planlarımızı uygulamaya hazırız.”

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