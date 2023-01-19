Mehmetçiğe robot arkadaş: BARKAN

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İnsansız Hava Araçları’nın geliştirilmesinde (İHA/SİHA) önemli adımlar atan Türk savunma sanayisi, İnsansız Kara Araçları (İKA) alanında da dikkat çeken projelere imza atıyor. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde HAVELSAN’ın geliştirdiği Barkan İKA, geçen günlerde güdümlü füze ateşleyerek bir ilke imza attı. ‘Robot asker’ olarak nitelendiren Barkan, yerli savunma sanayisinde tarihe geçti. Füze atışı yapan ilk İnsansız Kara Aracı Barkan’ı HAVELSAN tesislerinde yakından inceledik. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmek için gün sayan yerli Barkan hakkında sistemin geliştiricilerinden bilgi aldık.





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Barkan aracının önündeki sensörler sayesinde 200 metreye kadar varlıkları tespit edebildiğini aktaran HAVELSAN yetkilileri, şöyle konuştu: “Ağaç, araba, insan gibi varlıkları tespit edebiliyor. 3 metrelik bir kamera sistemi takılarak sınır duvarlarından insansız olarak devriye atılabiliyor. Üzerinde faydalı yük olarak ASELSAN’ın geliştirdiği Sarp Silah Sistemi bulunuyor. Bu sistem 360 derece dönüş kabiliyetine sahip. Son olarak ROKETSAN’ın geliştirdiği lazer güdümlü minyatür füze sistemi METE ile atış yapıldı. Bunun dışında üzerine çoklu lançer sistemi de yapılacak. Faydalı yük olarak ayrıca silah sistemleri sökülüp, yerine şüpheli paket veya bombaya müdahale için kol takılıyor.”

HEDEFE NOKTA ATIŞI

Hareket halinde hedefi kaçırmadan kitlenip nokta atışı yapabilen Barkan’ın, 2 kilometre kumanda kontrol mesafesi olduğunu söyleyen yetkililer, “Barkan’ın yerlilik oranı yüzde 70-80 arasında. Bu oranı 90’a çıkarmayı hedefliyoruz. Azerbaycan, Asya ve Körfez ülkelerinden Barkan’a yoğun ilgi var” diye konuştu.





Modern harp sahasının ihtiyaçlarına göre tasarlanan Barkan, operasyon başarısının artırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak üzere birçok konuda sahadaki personelin önemli yardımcısı. Askeri birliklerin yakın görev arkadaşı rolünü üstlenen Barkan, sürü altyapısı sayesinde başka kara ve hava araçları ile tek bir merkezden müşterek operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

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8 SAAT ÇALIŞIYOR

Barkan, yük taşıma veya çekme, yakın koruma sağlama, silahlı keşif gibi görevleri de gece ve gündüz icra edebiliyor. Üzerindeki silahlarla birlikte 500 kiloluk bir araç. Arkasında 500 kiloya kadar bir yük de çekebiliyor. Bataryası 8 saat çalışıyor. 60 derece rampa çıkabiliyor. Engellerden kaçınabiliyor. Su geçirmez özelliğe sahip. Karda ve yağmurda çalışabiliyor. 40 santim suda hareket edebiliyor.