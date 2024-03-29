Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Aslında 3 stat olacaktı ama durdurdular

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Gençlik ve Spor eski Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı bir televizyon kanalındaki canlı yayında seçim süreci ve İzmir'i yakından ilgilendiren konularla ilgili soruları cevapladı. Son günlerde peş peşe gelen açıklamalarla tekrar gündeme gelen Karşıyaka Stadı ile ilgili soruları da cevaplayan Kasapoğlu, "Elbette bizim bakış açımız çok net. Bakın Türkiye'de çok güzel, çok modern tesisler yaptık. Bunların bir kısmı statlardır. 40'dan fazla stat. 2 tanesini de İzmir'e yaptık. Nedir onlar? Tamamladığımız Göztepe ve Alsancak. İzmir'in hayaliydi bunlar ve hamdolsun bize nasip oldu tamamlamak. Pandemiye rağmen bitirdik bu statları. Dünyanın en güzel statları İzmir'de. Aslında 3 stat olacaktı. Karşıyaka da bunların içindeydi. İnanın o temeller halen orada. Orada yaptığımız yatırımın izleri var ama onu durdurdular" dedi.

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'BELEDİYECİLİKTEKİ REFERANSIMIZ YAPTIKLARIMIZ, BİZİMKİLER VAAT DEĞİL'

Karşıyaka Stadı'nın temel atma törenine bizzat katıldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı namı diğer İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, bugüne kadar o konuda niçin yapıcı olmamış? Niçin bu zihniyet bu stadın inşaatının durdurulması noktasında adımlar atmış, adım atanlarla birlikte olmuş? Onu bir anlatsınlar. Yapacaksak yine biz yaparız. Bakın, hizmet etmek, üretmek herkese nasip olmaz ama ben şunu da özellikle anlamak istiyorum; mevcut büyükşehir adayı, yaptığımız o güzel statlardan biri olan Göztepe Stadı'nı Çin Seddi olarak adlandırıyor, Çin Seddi. Bakın o stadın ambiyansı dünya statları arasında çok özel bir yere sahip. Gündemde olan bir stat. Bu güzelim eserin yapılmasını hazmedemeyen bir zihniyetin, bırakınız Karşıyaka'ya stat yapmasını Karşıyaka'ya ciddi bir eser kazandırdığına açıkçası inanmıyorum. Varsa bize söylesin kaç tane havuz yapmış? Karşıyaka'ya kaç tane spor sahası yapmış? Tenis kortu yapmış, basketbol alanı kazandırmış ve futbolun diğer spor branşların altyapısıyla ilgili ne tür hizmetler yapmış? Onu bir kendisinden dinleyelim. Sonrasında projeleriyle ilgili, stat ile ilgili ne diyecek ona bakarız. Ama ben şunu söyleyeyim, bizim belediyecilikteki referansımız yaptıklarımız, bizimkiler vaat değil" diye konuştu.