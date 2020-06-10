Mehmet Makas kimdir? Erzincan Valisi Mehmet Makas nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Makas, 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Erzincan ilinin yeni valisi olarak görev aldı. 2018 yılında Zeytinburnu ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Makas, bir dönem Londra Middlesex Üniversitesi'nde de eğitim gördü. Peki, yeni Erzincan Valisi Mehmet Makas kimdir? İşte, Mehmet Makas hakkında detaylı bilgiler

MEHMET MAKAS KİMDİR?

Mehmet MAKAS, 1975 yılıda Karabük ili Safranbolu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lisetahsilini Safranbolu'da tamamladı. Yüksek öğrenimini 1993-1997 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Daha sonra yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisansını yaptı. 2000 yılında Kastamonu'da Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Srasıyla Afyon-Hocalar, Sinop-Saraydüzü Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra bilgi ve deneyimini arttırmak üzere altı ay süre ile İngiltere' de Londra Middlesex Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yurda döndüğünde Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi kursu aldı.

Kaymakamlık kursunu da başarıyla tamamlayarak çeşitli ilçelerde Kaymakamlık görevini ifa eden Kaymakamımız 31.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İlçemize atanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.