Mehmet Kasapoğlu'ndan İzmir mesajı: Hayallerimizde ısrarcıyız

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Kasapoğlu, toplantıda İzmir gündemine dair konuları değerlendirdi. Toplantıya Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Safa Narlı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dilaver Kişili katıldı. Toplantıda konuşan, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, “İzmir'de bu buluşmalarımıza frekansı arttırarak devam edeceğiz. Çünkü hepimiz ülkemize hizmet etmenin, ilimize hizmet etmenin, milletimize hizmet etmenin gayesiyle, fayda üretmenin gayesiyle görevler yapıyoruz ve sorumluluklar üstlendik. Türkiye demokrasisinin gücünü, milli iradeye saygısını her bir seçimde tazeleyen, her bir seçimde daha yukarı taşıyan bir ülke. İşte bunu geçtiğimiz yıl 14 ve 28 Mayıs'ta nasıl yaşadıysak, yine tam bundan bir ay önce 31 Mart'ta birlikte yaşadık. Doğusuyla batısıyla halkımız sandıklara koştu. Her zamanki gibi milletimiz ne dediyse başımızın tacı ediliyor. Milletimizin iradesi, her zamanki gibi en saygı duyduğumuz iradedir. Milletimizin iradesinden başka irade tanımadık ve tanımayacağız. O yüzden 31 Mart seçimlerinde Türk demokrasisi gücünü bir kez daha ispat etmiştir" ifadelerini kullandı.

'85 MİLYON OLARAK BİR OLDUĞUMUZU İFADE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğini belirten Kasapoğlu, “Tüm dünyaya 85 milyon olarak bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu ifade etmeye devam edeceğiz. Seçim tablosunda demokratik olgunluk var, şölen var. Ve bu şölende büyük emek var. Kurumların, kuruluşların emekleri var. İl, ilçe, mahalle, köy, hanelerde büyük bir gayretle, özveriyle teşkilatlarımız alın teri döktü ve gayret gösterdi. Demokrasi sınavını ülke olarak birlikte başardık. İzmir, ilimiz olması hasebiyle bizler için çok kıymetli. İzmir için güzel hedeflerimiz, hayallerimiz vardı. İzmir'i yerel yönetimlerde yeni bir noktaya taşımalı. Gerçek belediyecilikle tanıştırma noktasında hayallerimiz vardı. Halkımızın iradesi farklı yönde gerçekleşti. Ama hayallerimizde ısrarcıyız. Hayallerimizin, inançlarımızı peşinden yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar hep doğrunun, iyinin, üretimin, milletin menfaatinin yanında olduk. Bundan sonra da yine milletimizin menfaatinin yanında olacağız. Halkımızın yanında ve hizmetin yanında olacağız. Hizmetkar belediyeciliğin yanında olacağız. O yüzden hem İzmir Büyükşehir'de hem de ilçelerde İzmir'le ilgili, bize düşen ne varsa her daim onu en önde yürütmenin, onu en hızlı şekilde gerçekleştirmenin peşinde olacağız. Bu heyecanla hareket ediyoruz. O yüzden teşkilatımız her zamanki gibi heyecanla, her zamanki gibi inançla İzmir hayallerinin peşinde" diye konuştu.

'YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti'nin, her zaman refleksleri güçlü bir parti olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Milletin iradesini esas alan, milletin mesajını doğru okuyan bir hareketiz. İnanıyorum ki aynı şekilde bu süreçleri değerlendirerek, bu süreçlerdeki mesajı okuyarak ve reflekslerimizi en güçlü şekilde ortaya koyarak yolumuza devam edeceğiz. İzmir hayallerinin noktasında, Büyükşehir'de Hamza Dağ Başkanımız ve 30 ilçelerindeki adaylarımız büyük kaynaklar ortaya koydu. Bundan sonra da yine el ele vererek İzmir'in daha iyi olması ve yaşam kalitesinin daha yukarılarda olması noktasında hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. İzmir dünya şehri, özel bir şehirdir. O yüzden İzmir'de bir genel yönetim mantığıyla çok ama çok çalışılması gerektiği kanaatindeyiz. O yüzden hem büyükşehir belediyesi hem ilçe belediyeleri, başta güvenli binalar, konutlar olmak üzere deprem gerçeğiyle ilgili çalışmalar yapmaları gerekiyor. Hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem ilçelere İzmirli'nin yaşam kalitesiyle, çevreyle, trafikle, sosyal belediyecilikle ilgili, İzmir'in gençlerine dair, İzmir'in kadınlarına dair, İzmir'in çocuklarına dair çok ama çok ciddi faydalar ortaya koymak gerekiyor. Belediye başkanlarına ve meclis üyelerine bu sorumluluğun ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu ve bu anlamda her zaman bu sorumluluğu hem takip edeceğimizi hem de destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BU MÜCADELEMİZ SONUCU DEMOKRATİK BİR OLGUNLUK OLDU'

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyetimiz 100'üncü yılını aştı ve artık yeni bir yüzyılındayız. Nice badirelerden geçmiş bu süreçlerde. Nice mücadeleleri birlikte verdik. Demokratik olgunluğunun önüne birçok engeller çıkarıldı. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve AK Parti ile Türkiye'de demokrasi adına bir yükseliş trendi başladı. 28 Şubat'ta yürütülen tankları, milletin iradesine bakan o üst kibirli bakışları biliyoruz. Milletin iradesini küçülten anlayışları biliyoruz. Milleti hakir gören zihniyetleri biliyoruz. Şimdi ise demokratik olgunluktan bahsediyoruz. 22 yıllık mücadelemizde 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik ve bu mücadelemiz sonucu demokratik bir olgunluk oldu. Bu, bizler için bir iftihar vesilesidir. Bizler için bu milletin bir ve beraber olduğunda, kenetlendiğinde, güvendiğinde, inandığında her türlü engeli aşacağının somut göstergesidir. Demokrasiniz güçlüyse, demokrasiniz oturduysa, milletin sesi ve iradesi gür bir şekilde seda buluyorsa, milletin sözünü, milletin kararının üstünde bir karar tanımıyorsa ve milletin kararının üzerinde bir hegemonya kendine yer dinlemiyorsa; ekonomide de sanayide de teknolojide de hayatın her alanlarında güçlü olursunuz."

'GAYRETLERİN MEYVE VERDİĞİNE BİRLİKTE ŞAHİT OLACAĞIZ'

22 yıllık AK Parti iktidarının bugün kurduğu hayalleri gerçekleştiren bir konumda olduğunu dile getiren Kasapoğlu, “Elbette yaşadığımız sorunlar var. Özellikle küresel anlamda ekonomik sorunların bizlere etkileri var. Bunları yine birlikte aşacağız. Bunları aşmak için çalışıldığından kimsenin asla şüphesi olmasın. Her zaman milletimizin refleksleriyle hareket ettik. Milletimizin iradesini asla hakir görenlerden, küçümseyenlerden olmadık. Türkiye'de 22 yılda onlarca seçim oldu, her bir seçimde ne mazeretlerle muhalefet karşımıza geldi. Çöplüklere gittiler. 'Ölüler oy kullandı', 'Halk kandırıldı', 'Kömürle, simitle kandırıldınız' dediler. Ne kadar bahaneye argüman varsa her birini kullandılar. Biz hiçbir zaman milletimizin iradesini bahanelerle gizleme peşinde olmadık. Önümüzde 4 yıllık aşkın bir süreç var. Türkiye Yüzyılı sürecimizin başındayız. Çok kısa zamanda ekilen tohumların, yapılan çalışmaların, gayretlerin meyve verdiğine birlikte şahit olacağız. O yüzden bizim anlayışımızda hiçbir zaman ümitsizlik yok. Hep ümit var, inanç var, umut var, gayret var. O yüzden gayretle yolumuza devam edeceğiz. Hem bakanlık döneminde hem şu an da gençler en büyük yol arkadaşımız. Kimi zaman hararetli tartışmalarla bize yaklaşan gençler oldu. Çatır çatır fikirlerini ifade ediyoruz. Kimi zaman bize teşekkür veren, dua eden gençlerimizle oturduk. Kimi zaman fikir ifade eden, düşünce ortaya koyan, bizi yönlendiren gençler oldu. Bu sadece bakanlık işleriyle ilgili değil, her alanda temasımız olan, temasta olduğumuz gençler var. Gençlerimizin gerçekçi olduğunu her zaman yeniden gördüm. Bu ülkemin en büyük potansiyeli olan gençlerimizin hep farkında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'İZMİR SPOR ŞEHRİ'

Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşadığını belirten Kasapoğlu, "Bir kez daha İsrail'i ve bu soykırımı lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuda her zaman yüreğini ortaya koyan bir lider. Ve onun izinde birlikte bu süreçlerde duruşumuz, aksiyonumuz çok ama çok net. Önceki gün İzmir'de sevinci birlikte yaşadık. Göztepe Süper Lig'e çıktı. Bu vesileyle Göztepe'mizi değerli cami alması, gönülden tebrik ediyorum. Gürsel Aksel Stadı hakikaten o anlamda şampiyonun mücadelesine, Süper Lig'e çok yakıştı. Bu muhteşem taraftarıyla, o ambiyansıyla, heyecanıyla inanıyorum ki yeni başarılar, yeni mutluluklar, yeni heyecanlar Göztepe camiamızla İzmir'imizde yaşanacak. İzmir'imiz Karşıyaka'sıyla, Altay'ıyla, Altınordusu'yla, İzmir Sporu'yla, tüm kulüpleriyle, tüm branşlarıyla spor şehri. Bu vesileyle ülkemiz için milletimiz için gayretle, özveriyle çalışan tüm emekçi kardeşlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. İYİ Parti kongresinde İzmir milletvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi, kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ve tabii ki bugüne kadarki gayretleri çalışmaları için Meral Akşener'e teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

'ENKAZ EDEBİYATI SONUÇ VERMEZ'

Kasapoğlu, basın mesuplarının sorularını da yanıtladı. AK Parti'den devralınan belediyelerin borçlarına ait pankartların asılması konusundaki soruya, "Yönetici olduysanız hiçbir mazeretin arkasına sığınamazsınız. Yönetici olmak sorun çözmek demektir. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İstanbul’a seçildiğinde nasıl bir finansal durumu ve şehir devraldığını biliyorsunuz. Başarmak için hiçbir mazeret tanımıyoruz. Belediyeler de yöneticiler de bu mazeretlere sığınmadan, sorunların üstüne giderek aşılmalı. Enkaz edebiyatı sonuç vermez" yanıtını verdi.

'DEVİR NOKTASINDA HAZIRIZ, EN HIZLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİRİZ'

Karşıyaka Stadı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, “3 stadın temelini attık. Bunlar Karşıyaka, Göztepe ve Alsancak stadı. Çok ciddi bütçeler ayırdık, hepsinin temelini aynı anda attık. İlk açacağımız stat ise Karşıyaka stadıydı. Karşıyaka’da Mimarlar Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkemeye gitti ve inşaat durdu. Sonra tekrar başladı. Şu an yaklaşık 200 milyon liraya yakın yapılmış bir maliyet vardır. Biz bu yola çıkarken 3 stadı yapmak için çıktık. 2’sini bitirdik. Samimiyet ile başladık samimiyet ile bitirdik. Fakat Karşıyaka’da engellemeler bizi başarıya ulaştırmadı. Cemil Bey ile Karşıyaka Belediye Bakanı’yken görüştük. Bize, 'Devredin Tunç Bey ile yapacağız’ dedi. Protokolleri gönderdik, cevap yok. Cemil Bey ile tekrardan görüşeceğiz. Biz her zaman katkıdan yanayız. Devir noktasında hazırız, en hızlı şekilde gerçekleştiririz" dedi.

'AYNI HEYECANLA VE GAYRETLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ'

Merkezi hükümet olarak İzmir için büyük çalışmalar yaptıklarını belirten Kasapoğlu, “Daha sonra da yine aynı hız ile merkezi idare olarak İzmir ile ilgili yapabileceğimiz her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Çevre, temizlik, trafik ile ilgili çalışmalar yaptık. Ancak yerel yönetimlerin iş birliği yapması gereken alanlar var. Hizmet anlayışımızda oy verdi, vermedi anlayışı olmaz. Bu nedenle İzmir’in ihtiyacı olan her alanda aynı heyecanla ve gayretle yola devam edeceğiz. Bu dönem yerel yönetimlerde engel çıkarmadan yola devam ederiz. Ayrıca biz hep gençlerin yanında olduk onlar da bizim yanımızda oldu. Emekliler yanımızda oldu ve yine yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

'EL BİRLİĞİYLE ÇÖZECEĞİZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da “Halkın bize verdiği mesajların doğru anlaşılması adına kararlar aşamasındayız. 2024 yerel seçimleri Türkiye'de, İzmir'imizde kazanan mı kaybeden mi ayrımı yapmaktansa, İzmir'in kazanmasını arzu ederdik. 'Ceketimi koyarsam kazanırım' mantığının hakim olduğu bir süreci yaşadık. Her ilçe belediye başkan adayımız ve Hamza Dağ, İzmir'le ilgili ciddi projeler ortaya koyarken, hiçbir proje ortaya koymayanlara 28 ilçede çok az farklarla, 10 ilçede az oylarla kaybettik. Bu süreçte farkındalığın ortaya çıkacağına inanıyoruz. Pandemi, global ekonomik kriz, Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgedeki huzursuzluk hem ülkemizi hem dünyayı ekonomik anlamda olumsuz etkiledi. Üstüne bir de 11 ilimizde yaşadığımız depremi yaşayan ülkemiz seçim atmosferine girdi. Bunlar kolay değildi. Bunları dizi gibi görüp unutacak insanlar değiliz. 2001 krizini de gördük. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde bu sürecin yara almadan görüldüğünü de görüyoruz. Önümüzde çözülmesi gereken problemler var ama el birliğiyle çözeceğiz. CHP'nin 28 belediyeyi kazanmış olması, ortaya koyacakları bir mücadeleyi gerektiriyor. İzmir'in sorunlarını Ankara'da çözmek isterlerse olumlu bakıyoruz" diye konuştu.