Mehmet Cahit Guran kimdir nereli kaç yaşında?
Prof.Dr.Mehmet Cahit Guran Hacettepe Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Şu ana kadar aynı üniversitenin akademik ve bazı idari kadrolarında görev alan Mehmet Cahit Guran, 2014 yılında ise YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev almıştı. Peki, Mehmet Cahit Guran kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte o isim hakkında bazı bilgiler
Mehmet Cahit Guran Cumhurbaşkanlığı kararı ile rektör olarak ataması yapılan 6 isimden birisi oldu. Peki, Hacettepe Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof.Dr.Mehmet Cahit Guran kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
PROF.DR.MEHMET CAHİT GURAN KİMDİR?
1969 Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. 2006 yılında doçentlik unvanını, 2011 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.
1998 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi, 1997 – 2013 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almıştır. 2014 yılından itibaren ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.
Aldığı görevler
- Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)
- Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)
- Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)
- Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)
- Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)
- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )
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