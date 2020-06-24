Mehmet Cahit Guran kimdir nereli kaç yaşında?

Mehmet Cahit Guran Cumhurbaşkanlığı kararı ile rektör olarak ataması yapılan 6 isimden birisi oldu. Peki, Hacettepe Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof.Dr.Mehmet Cahit Guran kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

PROF.DR.MEHMET CAHİT GURAN KİMDİR?

1969 Ankara doğumlu olan ​​​​​Prof. Dr​. Mehmet Cahit GÜRAN, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. 2006 yılında doçentlik unvanını, 2011 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.

1998 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi, 1997 – 2013 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almıştır. 2014 yılından itibaren ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Aldığı görevler