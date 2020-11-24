Mehmet Baransu’ya bir kumpas cezası daha

TARAF gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan ‘gazeteci’lerinden biriydi. Daha sonra kumpas olduğu ortaya çıkan Balyoz operasyonuyla ilgili haberlerde onun imzası vardı. Kendisine valizle getirildiğini öne sürdüğü sözde belgeleri, yine bir valiz içinde Beşiktaş’taki özel yetkili savcılara teslim etmişti. Bu belgeler kumpasa dayalı Balyoz davasının temelini oluşturdu. Ancak dava çöktü. Açılan kumpas soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Baransu, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” ve “Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme” suçlarından 2 Mart 2015’te tutuklandı. Önce Metris Cezaevi’ne, daha sonra da Silivri Cezaevi’ne konuldu. Bundan sonra da davalar peş peşe geldi.

KUMPASTAN 75 YIL İSTENİYOR

Mehmet Baransu’ya Balyoz kumpası davasından 75 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

FETÖ’DEN 19 YIL HAPİS

Baransu ayrıca Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 70 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasının sanıklarından biri oldu. Mahkeme davayı geçtiğimiz 19 Temmuz’da karara bağladı. Baransu’ya gizliliği ihlal suçundan 2 yıl, yasaklanan bilgileri açıklama suçundan 4 yıl, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ise 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Baransu bu davadan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

ONLARCA BASIN DAVASI

Mehmet Baransu’nun, Asliye Ceza Mahkemeleri’nin baktığı basın suçları ve hakaret davalarının sayısı ise onlarla ifade ediliyor.

MGK MANŞETİNDEN 17 YIL 1 AY HAPİS

Mehmet Baransu’nun yargılandığı davalardan biri de, Taraf Gazetesi’nin 28 Kasım 2013 günü yayınladığı ‘Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı’ manşet haberiyle ilgiliydi. Dava dün karara bağlandı. Yargılamayı Yapan Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya SEGBİS’le cezaevinden katılan Mehmet Baransu’yu ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme’, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’, ‘MİT’in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu’na muhalefet’ ve ‘MİT’in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri yayımlanması veya açıklanması’ suçlarından toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.