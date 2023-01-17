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Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Birand#Anadolu Hisarı Mezarlığı#Mezar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 13:56

Usta Gazeteci Mehmet Ali Birand ölümünün 10'uncu yılında mezarı başında anıldı.

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Mehmet Ali Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand ve meslektaşları katıldı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, 'Memoş' yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. 

"NEREYE BAKSAM BABAMIN YAPMIŞ OLDUĞU BİR ESERİ GÖRÜYORUM"

Babasının vefatının etkisinden hala çıkamadığını belirten Umur Birand, "Her yıl aynı tarihte çalışan arkadaşlarının ve ailesinin buraya gelip onu anması bizim için çok önemli bir olay. Çok önemli ve duygusal bir gün oluyor benim için. Bu duyguları anlatmak zor. Çünkü onun vefatının travması hala bir türlü geçmiyor. Dün gibi aynı şekilde hatırlıyoruz. Nereye baksam babamın yapmış olduğu bir eseri, bir öğrencisini görüyorum" dedi. 

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Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

"KEŞKE BİZİMLE OLSA"

Gazeteci Hasan Cemal ise "Birand benim en yakın dostumdu. Yıllarca beraber olayların peşinde koştuk. Onun haberciliğe olan heyecanı hiç bitmedi. Türkiye'nin en değerli insanlarından biriydi. Çok özlüyorum. Keşke bizimle olsaydı. Özellikle bu dönemde, gazeteciliğin ölümcül darbeler yediği dönemde gazeteciliği ayakta tutmak için çok iyi işler yapabileceğine inanıyordum. Keşke bizimle olsa" diye konuştu.

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#Mehmet Ali Birand#Anadolu Hisarı Mezarlığı#Mezar

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