Media Markt Çalışma Saatleri – Media Markt kaçta kapanıyor/açılıyor?

Media Markt, sektörünün önemli markalarından biridir. Teknoloji mağazası olma özelliğine sahiptir. Bir Alman teknoloji mağazacılığı markası olan Media Markt, Türkiye'deki ilk mağazasını 2007 yılında açmıştır.

Müşterilerine düşük fiyatlı teknoloji ürünleri sunan önemli mağazalar arasında yerini almaktadır. :Media Markt ilk online satış kanalını 2013 yılında müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Media Markt mağazalarının 14 tanesi İstanbul'da faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin 15 ilinde daha mağazası bulunmakta olup toplamda 45 mağaza ile ülkemizdeki faaliyetlerini yürütmektedir.

MEDİA MARKT ÇALIŞMA SAATLERİ

COVID-19 ile mücadele kapsamında yapılan kısıtlamalardan dolayı Media Markt Mağazaları, hafta içi 10:00 ve 20:00 saatlerinde hizmet verecek olup Cumartesi ve Pazar günleri bulunduğu ilin risk grubuna göre seçili mağazaları hizmet verecektir. Bulunduğunuz ilin mağaza listelerini Media Markt mağazalarının internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara