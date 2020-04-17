Medcezir ne demek? Medcezir anlamı nedir?

Medcezir kelime anlamı ile merak ediliyor. Türk Dil Kurumu verilerine göre Metcezir olarak bilinen bu kelime, gelgit manasını taşımaktadır. Met kelimesi uzatma ve çekme anlamına gelmektedir. Cezir kelimesi ise czr kökünden gelmektedir. Suyun çekilmesi ve sığlaşması anlamına gelmektedir.