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Haber Giriş: 17.04.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

Medcezir ne demek? Medcezir anlamı nedir?

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Medcezir ne demek? Medcezir anlamı nedir?
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Medcezir kelimesi Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı ile merakla araştırılıyor. Medcezir ne demek ve Medcezir kelimesinin anlamı nedir sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden konuya yanıt arıyor. Peki, Medcezir ne demek ve anlamı nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Medcezir kelime anlamı ile merak ediliyor. Türk Dil Kurumu verilerine göre Metcezir olarak bilinen bu kelime, gelgit manasını taşımaktadır. Met kelimesi uzatma ve çekme anlamına gelmektedir. Cezir kelimesi ise czr kökünden gelmektedir. Suyun çekilmesi ve sığlaşması anlamına gelmektedir. 

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