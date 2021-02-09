Meclis yolu açıldı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adana ve Hatay’da durdurulan MİT TIR’larına ait görüntüleri Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından da milletvekilliği düşürüldü. Enis Berberoğlu’nun avukatlarının başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Ancak cezayı veren mahkeme yeniden yargılamaya gerek olmadığını belirterek karara uymadı. Berberoğlu’nun avukatları ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme 21 Ocak’ta verdiği kararda, ikinci kez hak ihlali olduğunu belirtti.

SAVCILIK: KARARA UYULSUN

Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından dosya İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin talebi üzerine görüş açıklayan savcılık, “Sanık hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkûmiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsünün sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM’den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” dedi. Savcılığın dosyaya görüşünü sunmasının ardından aynı gün İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de kararını açıkladı. Mahkeme, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılama talebinin kabul edilmesi ile infazın durdurulmasına, yeniden yargılama kararı verildiğinden kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verdi.

KALDIĞI YERDEN DEVAM

Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, dosyanın Adalet Bakanlığı kanalıyla Meclis’e gönderileceğini belirterek, “Meclis de ‘usulde paralellik ilkesi’ gereğince Enis Berberoğlu’nu görevine kaldığı yerden devam ettirecek” dedi.

MAHKEME KARARIYLA İLK DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

MECLİS Başkanlığı, CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğine dönüş sürecini değerlendirmeye aldı. Meclis’te geçmişten bu yana milletvekilliği düşen çok isim olmasına karşın, yargı kararıyla milletvekilliğine dönen bir parlamenter için ilk kez işlem yapılacak. Nihai yargı kararı sırasıyla Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye gönderilecek. Kararda, Berberoğlu’nun yeniden yargılama için ilgili dosyadan dokunulmazlığının kaldırılması istemi de yer alacak. Meclis Genel Kurulu’nda fezleke okunacak. Fezlekenin sunulmasıyla Berberoğlu yeniden milletvekilliği kazanacak. Bunun için oylama yapılmayacak. Berberoğlu’nun maaş ödemesi ve özlük hakları, son yargı kararının verildiği günden başlatılacak.