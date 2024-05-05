Meclis tarihinde bir ilk: Vatandaşın talebine göre kanun teklifi

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte kanun teklifleri artık bakanlıklar tarafından değil, milletvekillerince hazırlanırken, daha önce eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop döneminde vekillerin teknik destek alabilmesi için yasama uzmanlarının olduğu bir bölüm kurulmuştu. Yeni anayasa hazırlanmasına yönelik diyalog kapısı yeniden aralanırken, siyaset gündeminde, bu süreçte hem toplumun beklentilerini karşılamak hem de vatandaşın hazırlanan kanun tekliflerine daha çok katkısı olması için Meclis tarihinde ilk kez milletin doğrudan katkı sunabileceği bir merkez kurulması planlanıyor.

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TALEPLER TOPLANSIN

AK Parti grubu zaman zaman hazırlanan kanun tekliflerine ilişkin, bazı siyasi partilerin yanı sıra özellikle konunun uzman kişileri ya da ilgili alanda çalışanlar tarafından partiye “teklife olumlu katkıların sağlanması” konusunda geri bildirim alıyordu. Gelen bu talepler üzerine AK Parti, Meclis’te yeni bir merkez kurulması konusunda Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüşecek. Yani vatandaş bu merkeze kanun teklifi olarak hazırlanmasını istediği taleplerini iletecek ya da hazırlanan kanun teklifleri ile ilgili önerilerini sunacak. Bu merkezde çalışan yasama uzmanları da vatandaşın taleplerini veya önerilerini toplayarak belirli başlıklar halinde AK Parti grubuna sunacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumun bir parçası olarak yorumlanan bu merkez ile hem parlamentonun etkinliğinin artırılması hem de halkla doğrudan temas kurularak beklentilerinin karşılanabileceği konusunda değerlendirmeler yapılıyor.

‘HER KESİMLE UZLAŞMA’

-AK Parti kurmayları bu merkezle ilgili şunları aktardı: “Akademisyenler, üniversiteler, iş dünyası, işverenler, işçiler, çiftçiler, memuru göndersin. Oradan yasama uzmanlarımız seçsinler, ana başlıklıları belirlesinler. Örneğin, öğretmen atamalarında YÖK’le ilgili beklentileri var, sendikaların özerk yapılarla ilgili beklentileri var. Çiftçilerin, tarım işçilerinin, yargının böyle beklentileri var. Görelim bunu. Siyasi partilerle de bunu paylaşacağız. Topluma rağmen siyaset olabilir mi? ‘Toplumun bizden istediği bu başlıklar var, bir araya gelelim uzlaşalım. Herkes metin hazırlasın çıkalım ortaya’ diyeceğiz.”