Meclis olağanüstü toplanıyor

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TBMM İçtüzüğü’ne göre Meclis Başkanı, en az 120 milletvekili imzasıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısını 7 gün içinde uygulamak zorunda.

200 VEKİL ŞART

Meclis’in olağanüstü gündem maddesiyle toplanabilmesi için en az 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. CHP ile bunu destekleyen İYİ Parti, DEVA ve Saadet partilerinin milletvekili sayısı 200’ü geçtiğinden Meclis’in açılması bekleniyor. Toplantıda sadece başvuru konusu görüşülebiliyor. Ancak Genel Kurul karar alırsa çalışmaya devam edilebiliyor.