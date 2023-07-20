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Meclis olağanüstü toplanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Meclis#CHP
Meclis olağanüstü toplanıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP grubunun başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu’nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00’de olağanüstü toplantıya çağırdı.

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TBMM İçtüzüğü’ne göre Meclis Başkanı, en az 120 milletvekili imzasıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısını 7 gün içinde uygulamak zorunda.

200 VEKİL ŞART

Meclis’in olağanüstü gündem maddesiyle toplanabilmesi için en az 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. CHP ile bunu destekleyen İYİ Parti, DEVA ve Saadet partilerinin milletvekili sayısı 200’ü geçtiğinden Meclis’in açılması bekleniyor. Toplantıda sadece başvuru konusu görüşülebiliyor. Ancak Genel Kurul karar alırsa çalışmaya devam edilebiliyor.                                                                                        

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#Numan Kurtulmuş#Meclis#CHP