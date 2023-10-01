Meclis ‘ikinci yüzyıl’a açılıyor

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Genel seçimlerin ardından 28’inci Dönem 2’nci Yasama Yılı bugün saat 14.00’te Genel Kurul’daki özel oturumla başlıyor. Böylece AK Parti, Kasım 2002’den itibaren iktidarda 28’inci yasama yılına girecek. MHP ortaklığıyla Cumhur İttifakı’nın ise 10’uncu yasama yılı olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un açış konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan milletvekillerine seslenecek. Son yıllarda pandemi, afet veya şehit haberleri nedeniyle iptal edilen resepsiyon da bu yıl yapılacak. TBMM Tören Salonu’ndaki akşam resepsiyonu Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleşecek.

ULUSLARARASI AJANDA

Bekleyen bazı uluslararası kararlar nedeniyle dünya ülkelerinin gözü de Türkiye parlamentosunda olacak. Meclis’in 1 Temmuz 2024’e kadarki olağan ajandasından bazı başlıklar şöyle:

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İSVEÇ’İN NATO VİZESİ: İsveç’in NATO’ya üyeliğini düzenleyen uluslararası sözleşme Cumhurbaşkanlığı’ndan Meclis’e gönderildiğinde Dışişleri Komisyonu’nun gündemine alınacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI: Emeklilere Cumhuriyet ikramiyesi, emekli aylıklarında iyileştirme, gençlere vergisiz bilgisayar-cep telefonu, Aile ve Gençlik Bankası finansmanıyla gençlere ilk evlilik kredisi ve ev kadınlarına prim desteğinin birkaç sosyal paket halinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Emekli aylıklarında artış için “yüksek oransal zam, kök ücrette iyileşirme ve seyyanen ödeme” formülleri üzerinde çalışılıyor. Meclis’in 31 Mart 2024’teki yerel seçim nedeniyle Şubat 2024 başında ara vermesi bekleniyor. Emekli düzenlemesi yıl sonuna kadar, diğer projeler ise yerel seçim arasından önce sonuçlandırılacak.

İÇTÜZÜK: TBMM İçtüzüğü, 2018’deki kısmi değişikliklere karşın başkanlık sistemine uyumlu hale getirilemedi. Cumhur İttifakı bu sorunu bu dönem aşmayı amaçlıyor. Meclis Başkanı, tüm partilerden taslak hazırlamalarını istedi. Bu çalışma, anayasa çalışması için de yol haritası olacak.

YENİ anayasa: AK Parti, yeni baştan sivil bir anayasa taslağı hazırlamak amacıyla sivil toplum kurumları, meslek birlikleri ve sosyal kesimlerle görüşüyor. AK Parti ve MHP, büyük anayasa uzlaşması sağlanmazsa başörtü güvencesi ve aile birliği düzenlemelerini içeren mini bir paket hazırlığını da “B planı” olarak yedekte tutuyor.

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YAPISAL REFORMLAR: Hayat pahalılığıyla mücadele ve sosyal kesimlerin desteklenmesine yönelik adımları da içermesi beklenen 2024 Bütçe Tasarısı 17 Ekim’de sunulacak. Hükümet ayrıca Orta Vadeli Programdaki hedeflerle uyumlu yapısal reforma yönelik hazırlık yapıyor. MHP’nin de ısrarlı olduğu konulardan vergide adaletin sağlanmasına, kayıt dışı ekonominin daraltılmasına yönelik yasa teklifleri Meclis’in gündemine gelecek.

LİDERLER DIŞARIDA

Seçimden sonra 14 partinin temsil edildiği Meclis’te 6 parti grup oluşturdu. 14 partiden 7’sinin liderleri Meclis dışından çalışacak. Grubu olan 6 partiden sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yeşil Sol Parti Eşbaşkanları Çiğdem Uçar ve İbrahim Akın gruplarına başkanlık edecek. Muhalefet liderlerinin de bugün özel oturumu locadan izlemesi bekleniyor