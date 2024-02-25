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Meclis Başkanı Kurtulmuş: KAAN’ı uçuranların yaş ortalaması 33

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#KAAN#Numan Kurtulmuş#ABD
Meclis Başkanı Kurtulmuş: KAAN’ı uçuranların yaş ortalaması 33
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 07:00

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Memur Sendikaları Konfederasyonu’nun (Memur-Sen) 8’inci Türkiye Buluşması toplantısında Türkiye’de savunma sanayisinde çalışan mühendislerin yaş ortalamasının 33 olduğunu belirtti.

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Kurtulmuş şunları söyledi:

“Ekonomideki gelişmelerimizin itici gücü, motor gücü olarak ortaya çıkan özellikle milli savunma sanayi başta olmak üzere yüksek teknolojideki seviyelerimiz bütün milletlerin yakinen takip ettiği bir büyük kazanımdır. En son Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’ın uçurulmasıyla birlikte Türkiye’nin bu alanda yeni bir merhaleyi aştığını iftiharla takip ettik. Geçen Savunma Sanayi Başkanı bir brifing vermişti. Türkiye’de savunma sanayisinde çalışan mühendislerimizin yaş ortalamasının 33 olduğunu söylediler. ABD’de savunma sanayisinde çalışanların yaş ortalaması 51. Bu şu demektir; gelecek bizimdir, gelecek Türkiye’nin savunma sanayindedir. Allah nazardan saklasın.” 

Meclis Başkanı Kurtulmuş: KAAN’ı uçuranların yaş ortalaması 33

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#KAAN#Numan Kurtulmuş#ABD

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