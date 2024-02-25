Meclis Başkanı Kurtulmuş: KAAN’ı uçuranların yaş ortalaması 33

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Kurtulmuş şunları söyledi:

“Ekonomideki gelişmelerimizin itici gücü, motor gücü olarak ortaya çıkan özellikle milli savunma sanayi başta olmak üzere yüksek teknolojideki seviyelerimiz bütün milletlerin yakinen takip ettiği bir büyük kazanımdır. En son Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’ın uçurulmasıyla birlikte Türkiye’nin bu alanda yeni bir merhaleyi aştığını iftiharla takip ettik. Geçen Savunma Sanayi Başkanı bir brifing vermişti. Türkiye’de savunma sanayisinde çalışan mühendislerimizin yaş ortalamasının 33 olduğunu söylediler. ABD’de savunma sanayisinde çalışanların yaş ortalaması 51. Bu şu demektir; gelecek bizimdir, gelecek Türkiye’nin savunma sanayindedir. Allah nazardan saklasın.”