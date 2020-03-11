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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Mecidiyeköy’de refüje çıkan aracı vatandaşlar el birliği kaldırdı

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Mecidiyeköy’de refüje çıkan aracı vatandaşlar el birliği kaldırdı
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ŞİŞLİ Mecidiyeköy’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Refüjde askıda kalan otomobili çevredeki vatandaşlar el birliği ile kurtardı.

Mecidiyeköy’de 34 SF 8260 plakalı otomobili ile seyir halinde olan A.Ç. trafik ışıklarına yaklaştığı sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Aracın hareket kabiliyetini kaybeden kadın sürücü, araç içerisinde şok geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kadın sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Refüjdeki otomobil yaklaşık 10 kişinin yardımıyla kaldırılarak yola çekildi. Refüje çıkarak asılı kalan otomobilde hasar oluşmazken vatandaşların yardımı ile kurtarılan sürücü vatandaşlara teşekkür ederek yoluna devam etti.

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