MEB’den OECD raporu: Matematikte yükselişteyiz

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Rapora göre Türkiye, on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu. Test ve anket verilerinden yola çıkılarak karşılaştırmalı olarak hazırlanan raporda OECD ülkeleri arasında matematik ve fen okuryazarlığı alanında en yüksek performansı gösteren ülkenin Japonya, okuma becerileri alanında ise İrlanda olduğu görüldü. Ülkelerin uzun dönem performanslarını gösteren grafikler incelendiğinde ise başta Almanya, Hollanda ve Norveç olmak üzere birçok ülkenin bu alanlardaki başarısının düştüğü belirlendi. Türkiye ise matematik ve fen alanlarında performansını istikrarlı bir şekilde arttırırken okuma becerileri alanındaki yerini korudu.

İYİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

◊ Raporda OECD ülkelerinin eğitim başarılarına ek olarak, 15 yaş grubundaki öğrencilerin yaşam memnuniyeti verileri de değerlendirildi. Buna göre, eğitimdeki başarı oranıyla yaşam memnuniyeti arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya çıktı. İyi eğitim alan öğrencilerin genellikle daha yüksek yaşam memnuniyetine sahip olduğu belirlendi. Ancak 2018 yılı sonrası özellikle COVID 19 salgını ile tüm ülkelerde öğrencilerin ‘yaşamından memnun olma’ oranlarının düştüğü görüldü.