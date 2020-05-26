MEB, İstanbul'un fethine ilişkin bilgi yarışması düzenleyecek

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla 29 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmaya lise öğrencileri başvurabilecek.

Başvurular, "//ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru" adresi üzerinden 29 Mayıs 16.45'e kadar yani yarışma saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecek.

Öğrenciler 29 Mayıs günü 16.45'e kadar T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak yarışmanın başlamasını bekleyebilecek.

Yarışma, 20 sorudan oluşacak ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olacak. Yarışma soruları 29 Mayıs'ta EBA TV Lise'de saat 17.00'de eş zamanlı olarak da "//ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru" adresinde yayınlanacak.

EBA TV Lise ile "//ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru" adresi üzerinden 17.00'de başlayacak yarışma kapsamında İstanbul'un fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından 10 soru, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji, kültür, sanat ve spor kategorisinden, 9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerinin seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan 1'er soru olmak üzere toplam 20 soru sorulacak.

Yarışma sonuçları 29 Mayıs saat 19.15’te "ogm.meb.gov.tr" sitesinde yayınlanacak. Yarışmada birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye 200 TL hediye çeki, sonraki 20 öğrenciye 100'er TL hediye çeki verilecek.