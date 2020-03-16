MEB-EKYS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
MEB-EKYS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM sınav sonuçları listesine göre EKYS sonuçları 9 Nisan tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
15 Mart 2020 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2020-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Mart 2020 tarihinde saat 16.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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