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MBSTS sonuçları açıklandı – DİB MBSTS 2022 sınav sonuçları sorgulama

#Mbsts#Mbsts Sonuçları#DİB MBSTS
MBSTS sonuçları açıklandı – DİB MBSTS 2022 sınav sonuçları sorgulama

MBSTS sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 12 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 29 Mart itibari ile DİB MBSTS sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki, MBSTS sonuçları nereden sorgulanır?

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MSBTS sonuçları açıklandı. Mart ayında gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına giren adaylar sonuçlarını 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren sorgulayabiliyorlar. İşte DİB MBSTS sınav sonuçları sorgulama ekranı

MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2022-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

MBSTS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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#Mbsts#Mbsts Sonuçları#DİB MBSTS

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