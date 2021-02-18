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Haber Giriş: 18.02.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

MBSTS sınav giriş belgesi yayımlandı! DİB MBSTS ne zaman yapılacak?

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MBSTS sınav giriş belgesi yayımlandı! DİB MBSTS ne zaman yapılacak?
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MBSTS giriş belgesi ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş yerleri açıklandı. Adaylar belgelerine https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. İşte 2021 MBSTS tarihi

2020-DİB-MBSTS, 27 Şubat tarihinde uygulanacak. Sınava girecek olan adaylar heyecanla sınav yerlerini araştırmaya başladılar. MBSTS giriş yerleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Aşağıdaki link üzerinden MBSTS giriş belgenizi alabilirsiniz.

DİB-MBSTS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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