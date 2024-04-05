×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mazbatayı aldı çağrı yaptı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Mansur Yavaş#31 Mart Yerel Seçimleri
Mazbatayı aldı çağrı yaptı
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 07:00

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden belediye başkanı seçilmesinin ardından dün Ankara İl Seçim Kurulu’nda giderek mazbatasını aldı.

Haberin Devamı

Yavaş’a eşi Nursen Yavaş, kızları Armağan ve Çağlayan Yavaş ve torunu da eşlik etti. Yavaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği şekilde ve dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak. Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikâyet ettim ve Ankara halkı onları cezalandırdı. Rakip partiden 8 ve 1 de bağımsız belediye başkanı var. Onlara ‘Gelin birlikte hizmet edelim’ çağrımı tekrar edeceğim. Umarım gereken dersler çıkartılmıştır.”

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Mansur Yavaş#31 Mart Yerel Seçimleri

BAKMADAN GEÇME!