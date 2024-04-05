Mazbatayı aldı çağrı yaptı

Haberin Devamı

Yavaş’a eşi Nursen Yavaş, kızları Armağan ve Çağlayan Yavaş ve torunu da eşlik etti. Yavaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği şekilde ve dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak. Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikâyet ettim ve Ankara halkı onları cezalandırdı. Rakip partiden 8 ve 1 de bağımsız belediye başkanı var. Onlara ‘Gelin birlikte hizmet edelim’ çağrımı tekrar edeceğim. Umarım gereken dersler çıkartılmıştır.”