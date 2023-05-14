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Mavi yüzgecin peşinde

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#Türk Balıkçılar#Akdeniz#Balık Avı
Mavi yüzgecin peşinde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 07:00

Türk balıkçılar, Akdeniz’in uluslararası sularında ve Malta açıklarında 1 Temmuz’a kadar Türkiye’ye tahsis edilen kota çerçevesinde 2 bin 600 ton mavi yüzgeçli orkinos avlamak için ‘vira bismillah’ dedi.

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MAVİ yüzgeçli orkinos avcılığı, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 52 üye ülkenin taraf olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yapılıyor. Türk balıkçı gemileri, bu kurallara uygun olarak Türkiye’ye tahsis edilen kota çerçevesinde mavi yüzgeçli orkinos avlıyor. 2023 yılı için ICCAT tarafından Türkiye’ye 2 bin 600 tonluk kota tahsis edildi.

Mavi yüzgecin peşinde

29 BALIKÇI GEMİSİ AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alan 29 balıkçı gemisi tarafından 15 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında Doğu Akdeniz ve Malta Adası açıklarında mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapılacak. Avlanan orkinosların yetiştiricilik amacıyla kafeslere aktarılması ve çiftliklere taşınması için de 47 balıkçı gemisi görev üstlenecek. Toplamda 76 balıkçı gemisi mavi yüzgeçli avcılık faaliyetinde yer alacak. Balıkçı gemileri, 15 Mayıs’ta İzmir ve Antalya’dan denize açılacak. Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için izin verilen gemiler uydudan anlık izleniyor ve bu veriler ICCAT’a aktarılıyor. Avlandıktan sonra özel kafesler ile çiftliklere taşınan mavi yüzgeçli orkinoslar, belirli bir büyüklüğe ulaşınca ihraç ediliyor. Türkiye mavi yüzgeçli orkinos ihracatından yılda yaklaşık 70 milyon dolar gelir elde ediyor. Mavi yüzgeçli orkinosların büyük bölümü başta Japonya olmak üzere ABD ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

 

 

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#Türk Balıkçılar#Akdeniz#Balık Avı

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