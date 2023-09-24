Mavi Vatan’da gurur günü

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Pakistan 2018 yılında, Türk Donanması’nın gururu Ada sınıfı korvet MİLGEM gemilerinden yaptırmak istemişti. ASFAT’la yapılan anlaşmada, 4 geminin ikisinin Pakistan’da, ikisinin ise İstanbul’da yapılmasına karar verildi. Pakistan Donanması’nın ilk MİLGEM gemisi PNS Babur (F280) için dün denize indirme töreni yapıldı. Pakistan Başbakanı Anwaar Ul-Hag Kakar da İstanbul Tersanesi Komutanlığı’ndaki törendeydi. PNS Babur dualarla denize uğurlandı.

Pakistan için inşa edilen PNS Babur, denize indi.

PNS Babur korveti 108.8 metre boyunda ve 14.8 metre genişliğinde. Su çekimi 4.1 metre olan gemi, 2 dizel motor ve 1 gaz türbiniyle, denizde oldukça yüksek bir hız olan 29 knot’a ulaşabiliyor. Geminin menzili ise 3500 deniz mili. Türk Donanması’ndaki kardeşleri olan Ada sınıfı korvetler gibi yerli iletişim, elektronik ve harp sistemlerini kullanan PNS Babur korveti, ayrıca 1 adet helikopter de taşıyabiliyor.

İKİZ BEKÇİLER

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İstanbul Tersanesi Komutanlığı’ndaki törende, Türkiye’nin mavi vatandaki bekçileri olacak Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol gemileri TCG Akhisar ve TCG Koçhisar da denize indirildi. Ada sınıfı MİLGEM gemilerinden yola çıkılarak üretilen Akhisar ve Koçhisar’ın görevi, Türkiye’nin tüm denizlerinde gerçekleştirdiği araştırma ve sondaj faaliyetleri korumak olacak. Gemiler istihbarat, gözetleme, keşif, deniz haydutluğu ile mücadele, insani yardım ve arama-kurtarma faaliyetlerinde de kullanılacak şekilde tasarlandı. Dört dizel ve 2 elektrik motoruyla tahrik edilen gemiler, 24 knot’lık bir azami hıza sahip. Buna ek olarak, 4500 deniz mili seyir yapabilen Hisar sınıfı gemiler, ikmalsiz 21 gün denizde operasyon ve görev icra edebiliyor. Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinin Donanma’daki sayısının 8’e kadar çıkması bekleniyor.