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‘Mavi Vatan’ bayramı

Güncelleme Tarihi:

#Davut Gül#DTO#TCG Anadolu
‘Mavi Vatan’ bayramı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 07:00

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97’nci yıldönümü Sarayburnu Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

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Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve vatandaşlar katıldı.

AKDENİZ’DE EN GÜÇLÜ DÖNEM

Törende Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, “TCG Anadolu başta olmak üzere tamamı ülkemizde inşa edilmiş yüzde 80’e yakın yerli ürün kullanılan Türk mühendislerin tasarımı MİLGEM korvetler, ilki bu ay içinde tecrübe seyrine başlayan ve bu yıl donanmamıza teslim edilecek yerli ve milli firkateynler, Bayraktar sınıfı tank çıkarma gemileri, ANKA, Bayraktar, Aksungur gibi insansız hava araçları, çok yakında hizmete girecek ve dünyada çok az ülkenin sahip olduğu yerli ve milli tasarımla inşa edilen insansız deniz araçları ve bunları destekleyen uçaklar, helikopterler ve yetişmiş insan gücü sayesinde 16. yüzyılda Akdeniz’de erişilen kuvvet seviyesinden sonra tarihimizin en güçlü dönemini yaşamaktadır” dedi.

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‘Mavi Vatan’ bayramı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bir mesaj yayımlayarak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı.

DENİZİN DANSI

Törenin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Botları ve gemileri gösteri yaptı. Gösteriye vatandaşlar, fotoğraf çekerek yoğun ilgi gösterdi. 

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#Davut Gül#DTO#TCG Anadolu

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