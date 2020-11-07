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DHA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı, Doğu Akdeniz'de devam ediyor

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Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı, Doğu Akdeniz'de devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ekim'de başlayan 'Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz'de devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile ABD Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile 30 Ekim tarihinde başlayan Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı Doğu Akdeniz’de tüm hızıyla devam ediyor" denildi.

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