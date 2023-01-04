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‘Matematiğin Güler Yüzü’ gülmüyor

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#Mustafa Güler#Matematiğin Güler Yüzü#Şanlıurfa
‘Matematiğin Güler Yüzü’ gülmüyor
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:00

Matematik öğretmeni Mustafa Güler, ‘Matematiğin Güler Yüzü’ adlı YouTube kanalında ders anlatırken değil gülmek tebessüm bile etmiyor. 562 bin takipçisi olan Güler, sert üslubunun nedenini “Öğrencinin dikkati dağılmasın” diye açıklıyor...

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Şanlıurfa’da yaşayan matematik öğretmeni Mustafa Güler, 2008 yılında herkesin özel ders ve dershaneye gücü olmadığını düşünerek yerel bir TV kanalında ders anlatmaya başladı. Haftada bir gün canlı dersler tam 10 yıl sürdü. Lise düzeyinde matematik anlatan Güler, 2018 yılında da YouTube’da videolar yayınlamaya başladı. ‘Matematiğin Güler Yüzü’ adlı videolarda müfredatla eş zamanlı ders anlatımı yapan Güler, sert üslubuyla dikkat çekiyor. 562 bin takipçisi olan Güler, “Aslında güler yüzlü biriyim” diyor:

‘Matematiğin Güler Yüzü’ gülmüyor

HAYALİM HARBİYE’DE DERS ANLATMAK

Öğrencinin dikkatinin dağılmasının muhtemel olduğu yerlerde sesimi yükseltebiliyorum. Öğrencilerin anlamadığını bildiğim kısımlarda, önemli gördüğüm ya da öğrencinin hata yapabileceğini tahmin ettiğim yerlerde sesimi yükselterek anlatıma devam ediyorum. Özellikle derslerin 15 ya da 20’nci dakikasında sesimi yükseltiyorum. Çünkü özellikle dersin yarısına doğru dikkat dağılmaya başlıyor.

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Hayalim İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda 4 bin kişiye matematik anlatmak. “

‘Matematiğin Güler Yüzü’ gülmüyor

DİKKAT ÇEKME YÖNTEMİ 

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Bayrak, Güler’in tarzını şöyle yorumladı: “Ders anlatırken bağırılmasını çok önermiyoruz ama sesin bazı yerlerde alçaltılıp yükseltilmesini öneriyoruz. Sesin yükseltilmesi öğrencilerin dikkatini çekmek için uygulanan bir strateji olabiliyor. Fakat önemli nokta, öğrencinin korku yaşamaması.”

 

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#Mustafa Güler#Matematiğin Güler Yüzü#Şanlıurfa

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