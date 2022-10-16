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Matbaanın ustasına veda

Güncelleme Tarihi:

#Raif Savaş#Akciğer Kanseri#Hürriyet
Matbaanın ustasına veda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 07:00

Hürriyet'in Baskı Dairesi Şefi olarak çalışırken, 2013 yılında emekli olan Raif Savaş (74) hayatını kaybetti.

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Raif Savaş gençliğinden beri çeşitli matbaalarda çalışıyordu. Daha sonra 1976’da Hürriyet’e transfer oldu. Pratik zekâsı, sert bakışlarının altındaki babacan tavırlarıyla Hürriyet’in sevilen simalarından biriydi. Baskı Dairesi Şefi olarak çalışırken, 2013 yılında emekli oldu. Ne Raif usta ne de Hürriyet’teki eski çalışma arkadaşları birbirini unuttu. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Raif Savaş önceki gün 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Raif Savaş için dün ikindi vakti Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede taziyeleri eşi Meral ile çocukları Fahrettin, Hakan ve Berker kabul etti. Cenazeye Raif ustanın meslektaşları ve Hürriyet’ten çalışma arkadaşları da katıldı. Raif Savaş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda defnedildi.

 

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#Raif Savaş#Akciğer Kanseri#Hürriyet

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