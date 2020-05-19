Mat Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Matın Zıt Anlamlısı

Mat kelimesinin zıt anlamlısı olarak, ‘Parlak, cilalı’ sözcükleri karşılık şeklinde öne çıkıyor. Kullanmak İstediğiniz yere göre mat kelimesi için zıt anlamlısı biçiminde cilalı ile parlak sözcüklerini değerlendirebilirsiniz.

Mat Zıt Anlamlısı

Öncelikle mat kelimesinin ne anlama geldiğine bakılmalıdır. Cismin donuk ya da parlak olmaması şeklinde mat kelimesini ifade etmek mümkündür. Bunun tam tersi olarak ise zıt anlamlısı şeklinde mat kelimesine karşılık, ‘parlak ve cilalı’ sözcükleri öne çıkmaktadır.

‘’Bu renk gerçekten çok mat duvara yakışmaz.’’

Bu şekilde farklı cümleler üzerinden mat kelimesini kullanabilir; tam tersi olarak zıt anlamlı parlak ve cilalı sözcüklerini de değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda tek başına da yine kullanılabilen ve amaca uygun değerlendirilen bir sözcüktür. Herhangi bir durumun ya da eşyanın donuk veya parlak olmaması şeklinde ifade edilir.