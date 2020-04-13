Maskeyi unutunca

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü Genel Kurul’da bir süre milletvekili sıralarında konuşması üzerinde çalışan Gültekin, arkadaşlarının uyarısı üzerine hatasını fark etti. Apar topar Genel Kurul dışına çıkan Gültekin, oturuma yüzünde maskeyle geri döndü.