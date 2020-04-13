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Rıza ÖZEL / ANKARA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Maskeyi unutunca

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Maskeyi unutunca
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AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Meclis Genel Kurulu’na maskesini unutup geldi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü Genel Kurul’da bir süre milletvekili sıralarında konuşması üzerinde çalışan Gültekin, arkadaşlarının uyarısı üzerine hatasını fark etti. Apar topar Genel Kurul dışına çıkan Gültekin, oturuma yüzünde maskeyle geri döndü. 

Maskeyi unutunca

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Rıza Özel
Rıza Özel
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