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Gündem
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Maskeyi indirince yakayı ele verdi! 24 kez aynı yöntemi kullanmış

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20 bin dolar rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı pasaportla yirmi beşinci kez Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşı H.T. polisin şüphesi sonrası İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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  • Maskeyi indirince ‘oyunu’ ortaya çıktı 24 kez aynı yöntemi kullanmış
  • Maskeyi indirince ‘oyunu’ ortaya çıktı 24 kez aynı yöntemi kullanmış
  • Maskeyi indirince ‘oyunu’ ortaya çıktı 24 kez aynı yöntemi kullanmış
  • Maskeyi indirince ‘oyunu’ ortaya çıktı 24 kez aynı yöntemi kullanmış
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı pasaport polisi, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi. Pasaport kontrolü sırasında yolcudan maskesini indirmesini isteyen polis, Namıan'ın İranlı olmadığından şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli, parmak izi kontrolüne götürüldü.

Maskeyi indirince yakayı ele verdi 24 kez aynı yöntemi kullanmış

Yapılan kontrollerde Hamid Namıan'ın aslında Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan H.T.'nin polise verdiği ilk ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Maskeyi indirince yakayı ele verdi 24 kez aynı yöntemi kullanmış

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