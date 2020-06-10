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Rüşan Anıl ATAR/DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Maske takmayanlar polisi görünce kaçtı

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Maske takmayanlar polisi görünce kaçtı
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Adana’da polis, vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda uyararak maske dağıttı. Polisi gören bazı maskesiz vatandaşların ise kaçtığı görüldü.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polsi Timleri ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirlerine yönelik uygulama yaptı. Atatürk Caddesi’nde vatandaşlara maske dağıtan ekipler, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Polisin uygulamasını gören maskesiz bazı vatandaşlar ise caddeden kaçarak uzaklaştı. Bazı vatandaşlar da yanlarında taşıdıkları maskeleri polisi görünce taktı.

Maske takmayanlar polisi görünce kaçtı


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