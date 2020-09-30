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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Maske takmayan 6 kişiye 5 bin 400 lira ceza

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Maske takmayan 6 kişiye 5 bin 400 lira ceza
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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan yol uygulamasında maske takmayan 6 kişiye 5 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, 25-26 Eylül 2020 tarihlerinde ilçeye bağlı Faydalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kozan-Kadirli Karayolu Çukurköprü mevkisinde yol kontrol ve araması şeklinde bölgesel Huzur-Güven Uygulaması yapıldı.
Uygulamada, yoklama kaçağı, bakaya suçundan aranan 3 şahıs yakalandı. Maske takma zorunluluğunu ihlal eden 6 şahsa kişi başı 900 TL olmak üzere, toplam 5 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. 37 araç sürücüsüne toplam 20 bin 435 TL. trafik idari para cezası uygulandı, 10 araç trafikten men edildi.
Ayrıca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan 1 şahıs gözaltına alındı.

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