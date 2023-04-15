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Maske takıp 2 iş yerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı

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#Erzincan#Hırsızlık#Cezaevi Firarisi
Maske takıp 2 iş yerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 15:53

Erzincan'da, kar maskesi takıp 2 iş yerinden sigara ile para çalan, 1 kişinin de parasını gasbeden ve 1100 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilen cezaevi firarisi Kenan K. son işinde yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentte, 1 bakkaldan sigara, 1 marketten sigarayla kasadaki paranın çalınması ve 1 kişinin de parasının gasbedilmesi olayının faili, kar maskeli şüphelinin yakalanması için, özel ekip oluşturuldu. Ekip, yaklaşık 1100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip şüphelinin hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden firar eden Kenan K. olduğunu belirledi. Polis, 8 gün süren takibin ardından, şüpheliyi 4'üncü hırsızlık olayını gerçekleştirmek isterken yakaladı.

Kar maskesi takıp hırsızlık ve gasp yaptığı belirlenen Kenan K., Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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#Erzincan#Hırsızlık#Cezaevi Firarisi

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