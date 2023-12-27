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Masaj salonunda kezzaplı dehşet! Genç kadına kâbusu yaşattı

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#Masaj Salonu#Kezzap#Kezzaplı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 13:30

Çanakkale'de masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan A. (41), Ezine ilçesinde yakalandı. Arıyel ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi. Ramazan A., iddiaya göre, aralarında husumet bulan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı.

Masaj salonunda kezzaplı dehşet Genç kadına kâbusu yaşattı

Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Masaj salonunda kezzaplı dehşet Genç kadına kâbusu yaşattı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan A.'yı, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan A., adliyeye sevk edildi. Buket Arıyel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

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Masaj salonunda kezzaplı dehşet Genç kadına kâbusu yaşattı

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#Masaj Salonu#Kezzap#Kezzaplı Saldırı

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