Martı TAG ile davalık olan Taksiciler Odası Başkanı Aksu: 19 Temmuz'da adalet tecelli edecek

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İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın, Martı TAG'a karşı haksız rekabet oluşturan fiillerinin tespiti ve engellenmesine yönelik davanın 5'inci celsesi bugün İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü. İstanbul Adliyesi çevresinde TOMA ve polis araçları meydanda hazır bekletildi. Adliyenin çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alınırken vatandaşların binaya girişleri özel güvenlik görevlileri ile çok sayıda polis tarafından kontrol edildi. Taksi şoförleri ve plaka sahiplerinin kontrollü toplanmalarına müsaade edildi. Adliye önünde bekleyen grup, ellerinde pankartlarla duruşmanın bitmesini bekledi. Gizlilik nedeniyle basın mensupları ve izleyicilerin alınmadığı dava, bilirkişi raporunun tamamlanmamış olması nedeniyle 19 Temmuz'a ertelendi. Duruşma sonrasında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

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"19 TEMMUZ'DA TÜRK ADALETİ TECELLİ EDECEK"

Eyüp Aksu, mahkeme başkanının ara karar verdiğini belirterek, "Bildiğiniz üzere dijital bir korsan taşımacılık ile mücadele ediyoruz. Bugün de Çağlayan Adliyesi'nde bulunduğunuz mekanda, 14.30'da mahkememiz vardı. Duruşması görüldü. Davacı taraf, davalı taraf savunmalarını verdi. Usul ve esas açısından birkaç tane konu eksik olduğundan dolayı, mahkeme heyeti, mahkeme başkanı bunların tekrar tamamlanmasını uygun gördü, ara karar verdi. Bu eksik olan esaslar hakkında ek bilirkişi raporu istenmişti. Onun gelmediği görüldü. İlk bilirkişi raporu gelmişti ama eksik olan konular hakkında ek bilirkişi raporu istenmişti onlar gelmedi. Şimdi tekrar ek bilirkişi raporlarının gelmesi ve 19 Temmuz 2024 tarihinde duruşma olacak. Çok net ifade ediyoruz, yüce Türk adaletine güvenimiz tam ve sonsuzdur. Hiç endişeniz olmasın, biz yasal süreçte taksicilik yaparken, diğer tarafta aşikar ekmeğimizi çalan bir korsan taşımacılık var. Mahkememiz, mahkeme heyetimiz bütün konuları esas açısından tamamlamaya çalışıyor. Hiç endişeniz olmasın, 19 Temmuz'da, inşallah yüce Türk adaleti tecelli edecek" dedi.

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"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN RİCASI VAR"

Aksu, adliye çevresinde gerginlik yaşanmaması için grubun dağılması konusunda uyarı yaparak, "Emniyet müdürlüğümüzün özellikle bir ricası var, içeride değişik bir dava varmış, aşırı güvenlik önlemleri almışlar, mübarek Ramazan ayı, hava da sıcak, buraya kadar geldiniz. Allah sizden razı olsun. Bakın diğer davada nasıl haklı çıktıysak, altını çizerek ifade ediyorum hiç şüpheniz olmasın, dosyada eksiklikler tamamlanınca karar aşamasına geldi. İnşallah bu davayı da kazanacağız" diye konuştu.