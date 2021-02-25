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Mars'ta yer çekimi var mı?
Mars'ta yer çekimi var mı sorusu, NASA'nın son uzay yolculuğu sonrasında daha da çok araştırılmaya başlandı. Mars yüzeyinde veri toplamaya devam eden Perseverance aracının yüzeydeki hareketini sürdürmesi dolayısıyla yer çekiminin olup olmadığı daha da fazla merak edilmeye başlandı. Peki, Mars'ta yer çekimi var mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Mars'ta yer çekimi, 3,711 m/sn² olarak bilinmektedir. Gezegenin kütlesinin küçük olması dolayısıyla Dünya'ya göre yer çekimi daha azdır. Nitekim Dünya'nın yer çekimi 9,807 m/sn² olarak bilinmektedir. Dolayısıyla Mars'taki yer çekimi Dünya'ya göre üçte bir saha azdır.