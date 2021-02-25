Mars'ta yer çekimi var mı?

Mars'ta yer çekimi, 3,711 m/sn² olarak bilinmektedir. Gezegenin kütlesinin küçük olması dolayısıyla Dünya'ya göre yer çekimi daha azdır. Nitekim Dünya'nın yer çekimi 9,807 m/sn² olarak bilinmektedir. Dolayısıyla Mars'taki yer çekimi Dünya'ya göre üçte bir saha azdır.