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Marmaris’ten sevindiren fotoğraf

#Marmaris#Orman Yangını#Fide
Marmaris’ten sevindiren fotoğraf

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yazın meydana gelen orman yangınının üzerinden üç aydan fazla zaman geçti. Bölgede incelemede bulunan uzmanlar, yangın sonrası çıkan ilk kızılçam ve laden fidelerini görüntüledi.

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Türkiye’nin turizm cenneti Marmaris’te temmuz ayında meydana gelen orman yangınlarında 110 bin dönüm ormanlık alan yanmıştı. Yangından hemen sonra Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanları içerisinde kalan yanmış ormanlık alanlarla ilgili bir proje başlatmıştı. Proje kapsamında Marmaris’te yanmış alanlarda inceleme yapan yangın ekoloğu Gökhan Ergan ile orman ekoloğu İrem Tüfekcioğlu yangını sağ atlatan tohumların çimlendiğini tespit etti.

‘BİRÇOK TÜR ÇİMLENDİ’

Kızılçam ve laden türlerinin de ilk fidelerinin çıktığını söyleyen Ergan, “Proje kapsamında Marmaris’te yanmış ormanlık alanlarda inceleme yapmak için dördüncü kez buraya geldik. Buradaki araştırmamız bir hafta sürecek. İlk gözlemler sonucunda birçok türün çimlendiğini gördük. Ayrıca kızılçam ve ladenlerin ilk fideciklerini gördük” dedi.

‘DİKKATLİ OLMALIYIZ’

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Fidelerin fotoğraflarını paylaşan Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu ise rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yapılan ağaç kesimlerinin yeni fidelere zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi yönünde uyarıda bulundu: “Daha önce bölgede yaptığımız araştırma sonucunda meşe ve hayıt gibi türlerin sürgün verdiğini görmüştük. Bu kez laden ve kızılçamların fidelerinin çıktığını görmek sevindirici. Bu durum ormanların yangından sonra bile biyoçeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu ve yanmış alanların kendilerini ne kadar hızlı yenilediğini gösteriyor. Rehabilitasyon çalışması kapsamında yanmış alanlarda yapılan ağaç kesimlerinin çok dikkatli yürütülmesi lazım. Yanlış bir uygulama sırasında yeni fideler yok olabilir.”

 

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#Marmaris#Orman Yangını#Fide

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