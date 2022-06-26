Marmaris'teki yangında fedakarca mücadele ettiler: Günde 2'şer saat uyku

Haberin Devamı

Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen ve kontrol altına alınan yangında, karadan soğutma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ilk günden bu yana bölgede takip ettikleri yangına bugüne kadar 3'ü Katar'dan gelen 46 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçak, 405 arazöz, 2 bin 202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA ve 1169 araç ile 1204'ü orman işçisi olmak üzere 4 bin 587 kişilik personel destek verdi.

Haberin Devamı